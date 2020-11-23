24 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümraniye 1 puanı son dakikalarda kurtardı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

1. Lig'in 10. haftasında , sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Mrsic'ten gelirken, konuk ekibin golünü Sow kaydetti.

1. Lig'in 10. haftasında ile Ümraniyespor, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 24. dakikada Antonio Mrsic gelirken, konuk ekibin golünü 89. dakikada kaydetti.

Balıkesirspor bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Puanını 10'a yükselten Ümraniyespor ise 13. sırada kendine yer buldu.

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