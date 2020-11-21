TFF 1. Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Giresunspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Samsunspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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