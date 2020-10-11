11 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor'a puan silme cezası!

Bursaspor'a şok ceza kapıda!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

1. Lig takımlarından 'da sıkıntılı günler devam ediyor. Yeşil-beyazlılar yeni sezon öncesi tahtasını açmayı başaramazken şimdi de puan silme cezasıyla karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Ulusal Kulüp Lisansı alamayan 'a, -3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre 30 Eylül'de dolmuş ancak Başkan 'ın ile görüşmelerinin ardından 15 gün ek süre alınmıştı.

Bu süre de 'de yani 4 gün sonra doluyor. Başkan Kamat, konuyla alakalı çok yoğun mesai harcadıklarını ancak bir çok zorlukla karşılaştıklarını belirtti. Kalan 9 dosyanın son durumu, tahtasının neden açılamadığı ve puan silme cezasının gelip gelmeyeceği ile alakalı tüm detayları masaya yatıracağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini yineleyen Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, maçı öncesi kameralar karşına geçecek.

Bursaspor, eğer gerekli prosedürleri ve gerekli maddi kaynağı bulamazsa 15 Ekim itibariyle -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bursaspor transfer tahtasını açamadı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay bu yaz 20 futbolcuya imza attırdı! Altay bu yaz 20 futbolcuya imza attırdı!
Bursaspor transfer tahtasını açamadı! Bursaspor transfer tahtasını açamadı!
G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör