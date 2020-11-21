TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardında ev sahibi takım 14 puana yükselirken konuk takım 12 puanda kaldı

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