21 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor 90.dakikada kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

1. Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

1. Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardında ev sahibi takım 14 puana yükselirken konuk takım 12 puanda kaldı

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