02 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'da 9 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Eskişehirspor'a corona şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda dördü altyapıdan olmaz üzere 9 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda dördü altyapıdan olmaz üzere 9 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada;
Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır.

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