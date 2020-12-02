Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/iH6OCv1z00