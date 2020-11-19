19 Kasım 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor'da Serdar Özkan sözleşmesini feshetti

Bursaspor'da Serdar Özkan kararı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

TFF 1. Lig takımlarında 'da tecrübeli futbolcu sözleşmesini feshetti. Özkan, alacaklarına karşılık yeşil-beyazlıları 'na şikayet etmişti.

TFF 1.Lig ekiplerinden 'da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan , sözleşmesini feshetti. Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce 'na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor'un yolları resmen ayrıldı.

33 yaşındaki futbolcunun fesih durumu TFF'nin resmi internet sitesinde de yayınladı. Yeşil beyazlı forma ile bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, toplamda da 12 kez sahaya çıktı. Serdar bu sürede Bursaspor adına 1 gol, 1 asist yaptı.

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