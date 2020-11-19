19 Kasım 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak

TFF 1. Lig'de 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Tuzlaspor, lider konumda bulunuyor. İstanbul ekibinin teknik direktörü Taner Taşkın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" dedi.
19.11.2020
ABONE OL

DİĞER
Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" 19.11.2020
Milli yüzücü Emre Sakçı yurda döndü Milli yüzücü Emre Sakçı yurda döndü 17.11.2020
Spor müsabakalarına seyirci alınacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı Spor müsabakalarına seyirci alınacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı 17.11.2020
Şoray Uzun'dan Erman Toroğlu taklidi! Şoray Uzun'dan Erman Toroğlu taklidi! 17.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Oğlunun futbol aşkı için kulüp kurdu! Oğlunun futbol aşkı için kulüp kurdu! 16.11.2020
Bazı takımlar corona virüsü test sonuçlarını saklıyor "Bazı takımlar corona virüsü test sonuçlarını saklıyor" 16.11.2020
Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi! Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi! Ahmet Kekeç kimdir? 14.11.2020
Formula 1 aracı Avrasya Tüneli'nden geçti | İZLEYİN Formula 1 aracı Avrasya Tüneli'nden geçti | İZLEYİN 13.11.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 12/11/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 12/11/2020 12.11.2020
Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle 12.11.2020
Bu başarıdan çok gururluyum "Bu başarıdan çok gururluyum" 11.11.2020
Formula 1 ülkeler için tanıtım değeri taşıyor "Formula 1 ülkeler için tanıtım değeri taşıyor" 11.11.2020
Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz "Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz" 10.11.2020
Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! 10.11.2020
Adana Demirspor'dan neden ayrıldığımı bilmiyorum "Adana Demirspor'dan neden ayrıldığımı bilmiyorum" 10.11.2020
Devre arasında görev alabilirim "Devre arasında görev alabilirim" 09.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! "Lille bonservis olarak..."
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Ali Akman'da son nokta koyuldu...
İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri
Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi
Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim
Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör