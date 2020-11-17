Adana Demirspor’da corona virüsü vaka sayısı 37'ye yükseldi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, yaptığı açıklamada 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu test sonucunun ardından Akdeniz ekibindeki pozitif vaka sayısı 37'e yükseldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin 10. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesinde teknik heyet ile personele korona virüs testi yapıldı. Yapılan testle birlikte, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son yapılan testin ardından mavi-lacivertli ekipte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.



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