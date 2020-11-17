17 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Adana Demirspor’da corona virüsü vaka sayısı 37'ye yükseldi

Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı 37 oldu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

1. Lig'de mücadele eden , yaptığı açıklamada 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu test sonucunun ardından ekibindeki pozitif vaka sayısı 37'e yükseldi.

1. Lig ekiplerinden , ligin 10. haftasında oynayacağı maçı öncesinde teknik heyet ile personele korona virüs testi yapıldı. Yapılan testle birlikte, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son yapılan testin ardından mavi-lacivertli ekipte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.

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