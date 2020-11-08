08 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

TFF 1. Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Altınordu maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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