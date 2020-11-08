TFF 1. Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Altınordu maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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