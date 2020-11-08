TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Eskişehirspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Peki, Eskişehirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Keçiörengücü maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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