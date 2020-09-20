20 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor | MAÇ SONUCU

Ankara Derbisi'nde kazanan Keçiörengücü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ankara Derbisi heyecanı yaşandı. Ankara sahasında 'u 2-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara evinde 'u ağırladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Burak Aydın (pen.) ve 73. dakikada Cem Ekinci attı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 6'ya yükseltirken Ankaraspor ise 3 puanda kaldı.

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