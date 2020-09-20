20 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

İstanbulspor - Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de geliyor. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan - maçı öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Altay maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Altay maçını Alper Çetin (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak (Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık (Yardımcı Hakem), Enes Kanpara (4. Hakem) üstlenecek.

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