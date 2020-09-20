İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de geliyor. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan İstanbulspor - Altay maçı öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Altay maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
İstanbulspor - Altay maçını Alper Çetin (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak (Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık (Yardımcı Hakem), Enes Kanpara (4. Hakem) üstlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama