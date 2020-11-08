TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Akhisarspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Peki, Akhisarspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Boluspor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

DİĞER