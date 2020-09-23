PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig ve diğer liglerde oynanan maçlardan sonra PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi OZAN KATRANCI'nın19.09.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'yasevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkinekarar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 19.09.2020tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'yasevkine,

TRABZONSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 19.09.2020tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'n��n 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarakPFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş Kulübü mensubu ÜMİT ÖZGÜR'ün müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol DisiplinTalimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 19.09.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Covid-19 Salgınınedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu ANIL KOÇ'un 20.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.maddesi ile Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi YUNUS YILDIZ'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Akreditasyon Talimat'ın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi MURAT CANTADURUCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırıhareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Akreditasyon Talimat'ın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkinTalimat'ın 9/3 maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.09.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi OLKAN İNAN'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi RIDVAN TÜRKERİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkinTalimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'yasevkine karar verilmiştir.

10- MENEMEN SPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA TURAN'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MENEMENSPOR Kulübü antrenörü MEHMET ALİ BAŞEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 21.09.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü MURAT ÖZAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÇORUM FK'nın 20.09.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ görevlisi TANER SAVUT'un 20.09.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü idarecisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun 20.09.2020tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-HEKİMOĞLU TRABZON Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- İNEGÖLSPOR Kulübü antrenörü EYÜP TAŞ'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İNEGÖLSPOR Kulübü antrenörü GÜVEN VAROL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-UŞAK SPOR A.Ş Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-GÜMÜŞHANESPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- PENDİKSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-PENDİKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PENDİKSPOR Kulübü teknik sorumlusu ANDAÇ GÜRKAN KOCABIYIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- PAZARSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-PAZARSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü'nün 21.09.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KARACABEY BELEDİYE SPORA.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü Başkanı ENES AYGÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu İLYAS YILMAZER'in 21.09.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-EDİRNESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 7/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- EDİRNESPOR Kulübü idarecisi MURAT BAYTAROĞLU'nun 20.09.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-EDİRNESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

EDİRNESPOR Kulübü antrenörü İSMAİL KABA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 20.09.2020tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-FATSA BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 1.Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi;"talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca " PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜMisli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını NedeniyleMüsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VESPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, 2020-2021 TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/5 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2, 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VESPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- MANİSASPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan MANİSASPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞ SPOR-KEMERSPOR 2003 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞ SPOR-KEMERSPOR 2003 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu İLKER İZOL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 22.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- YOMRA SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 ve 7/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- KAHTA 02 SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 2. Maddesi Ek-2 Müsabaka İsim Listesi (c) fıkrası, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1, 7/4 ve 7/6 maddeleri ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ALPAY'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan MARDİN FOSFAT SPOR-TOKATSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-HALİDE EDİP ADIVARSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi ile Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- YOZGATSPOR 1959 FK'nın 20.09.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 ve 7/4 maddeleri ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- CEYHAN SPOR Kulübü'nün 21.09.2020 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2020 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki"talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.09.2020 tarihinde oynanacak olan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

46- ERBAASPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

47- ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

48- ARHAVİ SPOR Kulübü futbolcusu EVREN HOROZAL'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

49- ALTINDAĞ SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'ün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALTINDAĞSPOR Kulübü futbolcusu BURAK TOKER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41.maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

50- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

51- YALOVASPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan YALOVASPOR-ÇATALCASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

52- ISPARTA 32 SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-KARŞIYAKA Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

53- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

54- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü futbolcusu AYKUT ÇİFT'in 20.09.2020 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. Maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

55- ALANYA KESTELSPOR Kulübü futbolcusu GÜNER OKAY'ın 20.09.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbo lDisiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

56- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

57- SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 20.09.2020 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR-MODAFEN Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 ve 7/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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