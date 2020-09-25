25 Eylül 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Keçiörengücü maçı 25 Eylül Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

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