TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Keçiörengücü maçı 25 Eylül Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

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