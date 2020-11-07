TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankaraspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da attığı tek golle 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

TFF 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Ankaraspor sahasında Bursaspor'u ağırladı. Mücadele atılan 2 golle 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi adına golü 25. dakikada Beykan Şimşek atarken, konuk ekibin golü ise 8. dakikada Batuhan Kor kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 1'er puanla sahadan ayrılırken; Ankaraspor puanını 5'e yükseltirken, Bursaspor ise 11 puana ulaştı.

DİĞER