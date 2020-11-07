07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Ankaraspor ile Bursaspor yenişemedi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da attığı tek golle 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Mücadele atılan 2 golle 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi adına golü 25. dakikada Beykan Şimşek atarken, konuk ekibin golü ise 8. dakikada Batuhan Kor kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 1'er puanla sahadan ayrılırken; Ankaraspor puanını 5'e yükseltirken, Bursaspor ise 11 puana ulaştı.

Giresunspor ilk yarıda işi bitirdi haberin devamı

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