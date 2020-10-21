21 Ekim 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor ile Boluspor yenişemedi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

1. 'in 6. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

1. 'in 6. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor 7 puana, Boluspor ise 2 puana yükseldi.

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