TFF 1. Lig: Adana Demirspor 4-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana temsilcisi 4-2 kazandı.

Adana Demirspor adına galibiyeti getiren golleri 11. ve 31. dakikalarda Hasan Kılıç, 53. ve 80. dakikalarda Erkan Zengin attı.

Misafir ekibin golleri ise 38. dakikada Gökhan Süzen ve 47. dakikada Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 6 hafta sonunda Adana ekibi 11 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Volkan Şen'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Hasan Kılıç kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0



32. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pa Dibba'nın pasında Hasan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0



36. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hava topu mücadelesinde Anıl, Akabueze'yi yere düşürünce hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.



37. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1



47. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vasco, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2



52. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, top kaleci Eyüp'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2



80. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erkan Zengin, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 4-2

DİĞER