27 Ağustos 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da corona virüsü şoku! 5 oyuncu...

TFF 1. Lig ekibinde corona virüsü şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da 5 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Akhisarspor'dan yapılan açıklamada 5 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da 5 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 5 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları haberin devamı

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