TFF 1. Lig: Altınordu 2-1 Altay | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Altay karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 44. dakikalarda Ahmet Dereli attı. Konuk ekibin tek golü ise 7. dakikada Paixao kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Altınordu puanını 12'ye çıkarırken, Altay ise 10 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Paixao, yaklaşık 20 metreden attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
9. dakikada Ufuk Budak'ın sol ön direğe ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Ahmet Dereli tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-1
28. dakikada sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselip kafa vuruşu yapan Jasmin Scuk'un pozisyonunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
44. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan kale önüne kestiği topla buluşan Ahmet Dereli, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
72. dakikada Regattin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scuk, kaleye şut attı ancak meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.
81. dakikada Furkan Çil yayın üzerinde bomboş pozisyonda vurdu, kaleci topu sektirerek kontrol edebildi.
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