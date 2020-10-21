Giresunspor 4-3 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede tam 7 gol atıldı. Giresunspor, Adanspor'u 4-3 yenerek 3 puanı kazanan taraf oldu.
TFF 1. Lig'in 6'ncı haftası nefes kesen bir maça sahne oldu.
Giresunspor sahasında oynanan mücadelede Adanaspor'u konuk etti.
Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç yeşil-beyazlı ekibin 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.
82'nci dakikada yenik duruma düşen Giresunspor 85 ve 88'inci dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3'ük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Giresunspor puanını 11'e yükseltti, Adanaspor ise 9 puanda kaldı.
2'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Nalep müsait durumdaki Balde'yi gördü. Balde'nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.
8'inci dakikada Caner Hüseyin'in ceza sahası dışından çektiği ser şutu kaleci Karacic son anda kornere gönderdi.
18'inci dakikada Balde'nin pasını alan Caner Hüseyin'in şutunu kaleci Karacic kornere gönderdi.
25'inci dakikada Nalepa'nın yaptığı ortaya Diarra'nın yatarak kafa vuruşunda top defansa çarparak ağlara gitti: 2-0.
37'nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozegovic'in vuruşu az farkla auta gitti.
64'üncü dakikada Diarra'dan sıyrılan Eren Keleş'in ortasına ceza sahası dışından vuran Celil topu köşeden ağlara gönderdi: 2-1.
76'ncı dakikada skora denge geldi. Eren Keleş'in ortasında müsait durumdaki pozisyondaki Ozegovic, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
82'nci dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ozegovic'in ceza sahasında yer kalmasının ardından hakem Onur Öztoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ozegovic, takımını öne geçirdi: 2-3.
85'inci dakikada ev sahibi Giresunspor beraberliği yakaladı. Balde ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Erol Can'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-3.
88'inci dakikada ev sahibi ekipte Balde skoru belirledi. Junior'un ortasında iyi yükselen Balde, topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 4-3..
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