Son dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolları ayırdı. Adana Demirspor gelecek sezon Ümit Özat ile devam edecek.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi başlıyor. Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı aldı. Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'ın yerine Ümit Özat ile anlaştı. Ümit Özat son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında görev aldı. Ümit Özat, 2018-2019 sezonunda da Adana Demirspor'da çalışmıştı.

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