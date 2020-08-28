28 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi!

Ümit Özat'ın yeni adresi belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

1. Lig ekibi , teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolları ayırdı. Demirspor gelecek sezon ile devam edecek.

1. Lig takımlarından 'da dönemi başlıyor. Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı aldı. Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'ın yerine Ümit Özat ile anlaştı. Ümit Özat son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında görev aldı. Ümit Özat, 2018-2019 sezonunda da Adana Demirspor'da çalışmıştı.

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