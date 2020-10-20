20 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü liderliğe yükseldi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

1. 'in 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

1. 'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 14. dakikada Barış'ın ayağından gelen golle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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