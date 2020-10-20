Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 14. dakikada Barış'ın ayağından gelen golle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



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