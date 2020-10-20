Altay'da teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 15 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. İzmir ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, 8 futbolcu, 2 sağlık çalışanı, 2 teknik ekip çalışanı ve 2 idari personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1.Lig ekibi Altay, 8 futbolcusu, teknik direktör Yücel İldiz de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Altay'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde dün yapılan Covid-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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