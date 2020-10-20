20 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay'da teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

1. Lig ekibinde corona şoku! Tam 15 kişi...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

1. Lig ekiplerinden , 15 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. İzmir ekibinde , 8 futbolcu, 2 sağlık çalışanı, 2 teknik ekip çalışanı ve 2 idari personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

1.Lig ekibi , 8 futbolcusu, de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Altay'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde dün yapılan Covid-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TFF 2. Lig ekibinde 14 Covid-19 vakası! haberin devamı

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