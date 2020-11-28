28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altay - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. 'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Bursaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Akhisarspor - Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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