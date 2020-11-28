28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. 'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Giresunspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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