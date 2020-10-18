19 Ekim 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bursaspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor son dakikalarda güldü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

1. Lig'in 5 haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezona transfer yapamayarak başlayan yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bir sonraki hafta Altınordu deplasmanına konuk olan , bu maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Üçüncü haftada Giresunspor'u sahasında ağırlayan Bursa temsilcisi, bu maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Dördüncü haftada Tuzlaspor'a konuk olan yeşil-beyazlıların, 3-0 öne geçtiği karşılaşma 3-3 bitti.

Ligin 5. haftasında son olarak 'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bursaspor, bu sonuçla sezonun ilk iç saha puanını da almış oldu.

Tuzla geriden gelerek kazandı haberin devamı

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