18 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Boluspor 1-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Tuzla geriden gelerek kazandı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde 'u ağırladı. Karşılaşmayı misafir takım 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Onur Ayık ve 90'da Aosman attı. Boluspor'un tek golü ise 40. dakikada Marlinho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Tuzla 11 puana yükselirken, Boluspor ise 1 puanda kaldı.

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