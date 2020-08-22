22 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Batuhan Artarslan Ümraniyespor'da!

Batuhan Artarslan Ümraniyespor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Gelecek sezon play-off için güçlü bir kadro kurmak isteyen Okan Derici transferinin ardından B.B Erzurumspor'dan Batuhan Artaslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak BB Erzurumspor forması giyen 'ı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
BB Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Batuhan, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti.
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