22 Ağustos 2020, Cumartesi
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BB Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Batuhan, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti.
Batuhan Artarslan Ümraniyespor'da!
Gelecek sezon play-off için güçlü bir kadro kurmak isteyen Ümraniyespor Okan Derici transferinin ardından B.B Erzurumspor'dan Batuhan Artaslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak BB Erzurumspor forması giyen Batuhan Artarslan'ı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
BB Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Batuhan, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti.
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