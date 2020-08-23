En yaşlı futbolcu Altay'da

Altay tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. İzmir ekibinin teknik direktörü Yücel İldiz'in ısrarla takımda kalmasını istediği başarılı futbolcu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Böylelikle İbrahim Öztürk 2020-2021 sezonunda oynayacak en yaşlı futbolcu oldu.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen stoper İbrahim Öztürk, 2020-21 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden en yaşlı futbolcu olacak. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakma aşamasına gelen 39 yaşındaki savunmacı, yönetimin kendisini ikna etmesiyle birlikte takıma ağabeylik yapmak için yeniden kadroya dahil oldu. Afyonkarahisar kampında antrenmanları sürdüren 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.



Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kariyerini sonlandırmasının ardından İbrahim Öztürk, Türk futbolunun en tecrübeli ismi olarak yeşil sahalarda boy gösterecek. Futbola 18 gibi geç yaşta başlayan İbrahim, 2002 yılında Kayserispor'da profesyonel sözleşme imzalayıp Altay'a ilk olarak 14 yıl önce 2006'da transfer olmuştu. Bursaspor formasıyla 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topluyor. İbrahim, geçen sezon Altay'la Süper Lig'e yükselerek jübile yapmak istediğini açıklamış, ancak İzmir temsilcisi Play-Off biletini kaçırmıştı.

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