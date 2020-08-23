En yaşlı futbolcu Altay'da
Altay tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. İzmir ekibinin teknik direktörü Yücel İldiz'in ısrarla takımda kalmasını istediği başarılı futbolcu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Böylelikle İbrahim Öztürk 2020-2021 sezonunda oynayacak en yaşlı futbolcu oldu.
TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen stoper İbrahim Öztürk, 2020-21 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden en yaşlı futbolcu olacak. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakma aşamasına gelen 39 yaşındaki savunmacı, yönetimin kendisini ikna etmesiyle birlikte takıma ağabeylik yapmak için yeniden kadroya dahil oldu. Afyonkarahisar kampında antrenmanları sürdüren 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kariyerini sonlandırmasının ardından İbrahim Öztürk, Türk futbolunun en tecrübeli ismi olarak yeşil sahalarda boy gösterecek. Futbola 18 gibi geç yaşta başlayan İbrahim, 2002 yılında Kayserispor'da profesyonel sözleşme imzalayıp Altay'a ilk olarak 14 yıl önce 2006'da transfer olmuştu. Bursaspor formasıyla 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topluyor. İbrahim, geçen sezon Altay'la Süper Lig'e yükselerek jübile yapmak istediğini açıklamış, ancak İzmir temsilcisi Play-Off biletini kaçırmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama