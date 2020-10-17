TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Altay ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Adana Demirspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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