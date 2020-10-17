TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Altınordu karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Altınordu maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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