Ankaraspor'da 16 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un, Giresunspor ile oynayacağı maç öncesi yapılan corona virüsü (koronavirüs) testinde 9 futbolcu ve 7 personelin testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

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