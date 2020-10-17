17 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor'da 16 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

1. Lig ekibinde corona şoku! 16 kişide...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

Son dakika haberi: 1. ekiplerinden 'un, ile oynayacağı maç öncesi yapılan corona virüsü (koronavirüs) testinde 9 futbolcu ve 7 personelin testi pozitif çıktı.

1. ekiplerinden 'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın 'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine protokollerince başlanmıştır." denildi.

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