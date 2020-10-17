17 Ekim 2020, Cumartesi
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Samsunspor 0-3 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor, zorlu Samsunspor deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Samsunspor ile İstanbulspor karşılaştı. Karşılaşma konuk ekip İstanbulspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İstanbulspor'un golleri Rroca (2) ve Issah'tan geldi. Bu skorla Samsunspor 8 puanda kalırken, İstanbulspor 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
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