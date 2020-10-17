Bandırmaspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede karşılıklı iki gol oldu ve puanlar paylaşıldı. Badırmaspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. İki takım içinde zorlu geçen mücadelede kazanan çıkmadı. Eskişehirspor 31. dakikada Bedirhan Altuntaş ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Bandırmaspor 57. dakikada Landel'in attığı gol ile skoru 1-1'e getird. Ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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