17 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

. 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede karşılıklı iki gol oldu ve puanlar paylaşıldı. Badırmaspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. İki takım içinde zorlu geçen mücadelede kazanan çıkmadı. Eskişehirspor 31. dakikada Bedirhan Altuntaş ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Bandırmaspor 57. dakikada Landel'in attığı gol ile skoru 1-1'e getird. Ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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