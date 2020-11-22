22 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

1. 'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. Ligde 9 hafta geride kaldı. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Keçiörengücü - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Akhisarspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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