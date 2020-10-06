06 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bursaspor transfer tahtasını açamadı!

Bursaspor transfer tahtasını açamadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Bu sezon oldukça sıkıntılı bir sezon geçiren 'da tahtası açılamadığı için takıma takviye yapılamadı. Yeşil-beyazlıların 'e çıkma hedefi mevcut kadro ile nasıl sağlanacak merak konusu oldu. İşte detaylar...

tahtasını açamayan 'un, bu sezon genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceği de kesinleşti. Yeşil beyazlılar camiada şimdi gözler puan silme cezasının gelip, gelmeyeceğine çevrildi.
1.Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer tahtasını açamadı. Yeşil beyazlı camiada son ana kadar merakla beklenen olumlu gelişme yaşanmadı. Yaz transfer süresinin dün gece 00.00'da sona ermesiyle birlikte Bursaspor'un transfer yapmadan yeni sezona devam edeceği kesinleşti.
Yeşil beyazlı camiada şimdi gözler puan silme cezasının gelip gelmeyeceğine çevrildi. Normal şartlarda 1 Ekim'e kadar ertelenen ceza, 15 gün daha ötelenerek 15 Ekim'e sarkıtılmıştı. Eğer Bursaspor bu tarihe kadar 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Tuzlaspor 3-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU


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