06 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay bu yaz 20 futbolcuya imza attırdı!

Altay bu yaz 20 futbolcuya imza attırdı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Bu sezon hedefini mutlak olarak belirleyen 'da 20 gerçekleşti. ekibi teknik direktör koltuğuna ise tecrübeli isim 'i getirdi.

, 2020 yaz döneminde hareketli günler geçirerek 20 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 'a transfer olan Cenk Özkacar başta olmak üzere 18 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon play-off sıralamasını 1 puanla kaçıran ve bu sezona 4 haftada 7 puan toplayarak başlayan Altay, yaz transfer döneminde hareketli günler yaşadı. 18 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 6 futbolcuyu da farklı takımlara kiraladı. Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satması da Türkiye ve Avrupa basınında geniş yer buldu.

20 YENİ FUTBOLCU

temsilcisi, kadrosuna kattığı isimlerle de transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi. Yaz transfer dönemi devam ederken Sportif Direktör Murat Uluç ve Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yollarını ayıran Altay, 13'ü yerli 7'si yabancı olmak üzere 20 yeni oyuncu transfer etti. İzmir ekibi, Cocalic, Blagojevic, William de Amorim, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Regattin, Armand Gnanduillet gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Ziya Alkurt, Abdullah Aydın, Rıdvan Şimşek, , Lokman Gör, Burak Öğür, , , , Erhan Çelenk, Çağlar Birinci, Harun Alpsoy ve Ozan Evrim Özenç gibi yerli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.

2 FUTBOLCU GELİR GELMEZ AYRILDI

Altyapısından yetiştirdiği Kazımcan Karataş ile profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Menemenspor U19 takımından Kuban Altunbudak ve U19 takımından 'i A takıma kazandırdı. Altay'da geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralık olarak verilen Murat Berkan Demir, Mesut , Kadir Yazıcı ve Eren Erdoğan bu sezon siyah-beyazlılara geri döndü.Öte yandan Altay'da bu sezon kadroya dahil edilen Timur Temeltaş, anlaşmazlıklar sonucu maça çıkmadan Eyüpspor'a, 3 maça çıkan Ergin Keleş ise Adanaspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisinde Galatasaray U19 takımından transfer edilen Sefa Özdemir ise Şanlıurfaspor'a kiralandı.
Keçiörengücü 0-1 Altay | MAÇ SONUCU


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