06 Ekim 2020, Salı
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Geçtiğimiz sezon play-off sıralamasını 1 puanla kaçıran ve bu sezona 4 haftada 7 puan toplayarak başlayan Altay, yaz transfer döneminde hareketli günler yaşadı. 18 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 6 futbolcuyu da farklı takımlara kiraladı. Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satması da Türkiye ve Avrupa basınında geniş yer buldu.
20 YENİ FUTBOLCU
İzmir temsilcisi, kadrosuna kattığı isimlerle de transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi. Yaz transfer dönemi devam ederken Sportif Direktör Murat Uluç ve Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yollarını ayıran Altay, 13'ü yerli 7'si yabancı olmak üzere 20 yeni oyuncu transfer etti. İzmir ekibi, Cocalic, Blagojevic, William de Amorim, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Regattin, Armand Gnanduillet gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Ziya Alkurt, Abdullah Aydın, Rıdvan Şimşek, Yekta Kurtuluş, Lokman Gör, Burak Öğür, Timur Temeltaş, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk, Çağlar Birinci, Harun Alpsoy ve Ozan Evrim Özenç gibi yerli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.
2 FUTBOLCU GELİR GELMEZ AYRILDI
Altyapısından yetiştirdiği Kazımcan Karataş ile profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Menemenspor U19 takımından Kuban Altunbudak ve Galatasaray U19 takımından Sefa Özdemir'i A takıma kazandırdı. Altay'da geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralık olarak verilen Murat Berkan Demir, Mesut Can Tunalı, Kadir Yazıcı ve Eren Erdoğan bu sezon siyah-beyazlılara geri döndü.Öte yandan Altay'da bu sezon kadroya dahil edilen Timur Temeltaş, anlaşmazlıklar sonucu maça çıkmadan Eyüpspor'a, 3 maça çıkan Ergin Keleş ise Adanaspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisinde Galatasaray U19 takımından transfer edilen Sefa Özdemir ise Şanlıurfaspor'a kiralandı.
Altay bu yaz 20 futbolcuya imza attırdı!
Bu sezon hedefini mutlak Süper Lig olarak belirleyen Altay'da 20 transfer gerçekleşti. İzmir ekibi teknik direktör koltuğuna ise tecrübeli isim Yücel İldiz'i getirdi.
Altay, 2020 yaz transfer döneminde hareketli günler geçirerek 20 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar başta olmak üzere 18 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon play-off sıralamasını 1 puanla kaçıran ve bu sezona 4 haftada 7 puan toplayarak başlayan Altay, yaz transfer döneminde hareketli günler yaşadı. 18 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 6 futbolcuyu da farklı takımlara kiraladı. Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satması da Türkiye ve Avrupa basınında geniş yer buldu.
20 YENİ FUTBOLCU
İzmir temsilcisi, kadrosuna kattığı isimlerle de transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi. Yaz transfer dönemi devam ederken Sportif Direktör Murat Uluç ve Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yollarını ayıran Altay, 13'ü yerli 7'si yabancı olmak üzere 20 yeni oyuncu transfer etti. İzmir ekibi, Cocalic, Blagojevic, William de Amorim, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Regattin, Armand Gnanduillet gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Ziya Alkurt, Abdullah Aydın, Rıdvan Şimşek, Yekta Kurtuluş, Lokman Gör, Burak Öğür, Timur Temeltaş, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk, Çağlar Birinci, Harun Alpsoy ve Ozan Evrim Özenç gibi yerli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.
2 FUTBOLCU GELİR GELMEZ AYRILDI
Altyapısından yetiştirdiği Kazımcan Karataş ile profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Menemenspor U19 takımından Kuban Altunbudak ve Galatasaray U19 takımından Sefa Özdemir'i A takıma kazandırdı. Altay'da geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralık olarak verilen Murat Berkan Demir, Mesut Can Tunalı, Kadir Yazıcı ve Eren Erdoğan bu sezon siyah-beyazlılara geri döndü.Öte yandan Altay'da bu sezon kadroya dahil edilen Timur Temeltaş, anlaşmazlıklar sonucu maça çıkmadan Eyüpspor'a, 3 maça çıkan Ergin Keleş ise Adanaspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisinde Galatasaray U19 takımından transfer edilen Sefa Özdemir ise Şanlıurfaspor'a kiralandı.
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