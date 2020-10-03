Keçiörengücü 0-1 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Altay karşı karşıya geldi. Bu müsabakaya kadar mağlubiyet yüzü görmeyen ev sahibi takım, İzmir ekbinin 81. dakikada Armand'ın ayağından bulduğu gole engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile Altay kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada oyuna sonradan giren Armand'ın golü ile konuk takım sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



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