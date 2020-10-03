03 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 0-1 Altay | MAÇ SONUCU

Altay'da Armand sahneye çıktı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

1. Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bu müsabakaya kadar mağlubiyet yüzü görmeyen ev sahibi takım, İzmir ekbinin 81. dakikada Armand'ın ayağından bulduğu gole engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada oyuna sonradan giren Armand'ın golü ile konuk takım sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Tuzlaspor 3-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

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