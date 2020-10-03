TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tuzlaspor ile Bursaspor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında bütün detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Bursaspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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