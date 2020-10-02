02 Ekim 2020, Cuma

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: İstanbulspor 2-1 Bandırmaspor

İstanbulspor evinde sürpriz yapmadı
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2020

1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında RH Bandırmaspor'u 16. dakikada ve 87. dakikada Onur'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Eslem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zülküf'te kaldı.
16. dakikada sol taraftan ceza sahasına topla giren 'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Landel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
55. dakikada ceza sahasına açılan ortada Mehmet Yeşil'in kafayla indirdiği topla buluşan Rroca'nın şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada Abazaj'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in yerden sert şutunu kaleci Zülküf kornere çeldi.
87. dakikada Egahan'ın sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı! Samsunspor Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı!
Bandırmaspor Trabzonspor'dan çifte transfer yaptı Bandırmaspor Trabzonspor'dan çifte transfer yaptı
Ankaraspor transfer tahtasını açmayı başardı! Ankaraspor transfer tahtasını açmayı başardı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör