TFF 1. Lig: İstanbulspor 2-1 Bandırmaspor
TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında RH Bandırmaspor'u 16. dakikada Abazaj ve 87. dakikada Onur'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Eslem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zülküf'te kaldı.
16. dakikada sol taraftan ceza sahasına topla giren Abazaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Landel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
55. dakikada ceza sahasına açılan ortada Mehmet Yeşil'in kafayla indirdiği topla buluşan Rroca'nın şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada Abazaj'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in yerden sert şutunu kaleci Zülküf kornere çeldi.
87. dakikada Egahan'ın sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
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