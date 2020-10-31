31 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Boluspor maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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