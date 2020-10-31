TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Bursaspor ile Boluspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Boluspor maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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