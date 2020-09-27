Bandırmaspor 2-2 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Bandırmaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. İki takımın karşılıklı gollerinin olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Samsunspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bandırmaspor'un gollerini Pote ve Del Valle atarken, Samsunspor'un gollerini Ahmethan Köse ve Oğzu Gürbulak kaydetti. Konuk takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ilk yarıda gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi tribünden takip ettti.

DİĞER