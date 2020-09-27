27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-2 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Bandırma'da gol düellosunda kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. İki takımın karşılıklı gollerinin olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile Bandırma 'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bandırmaspor'un gollerini Pote ve Del Valle atarken, Samsunspor'un gollerini Ahmethan Köse ve Oğzu Gürbulak kaydetti. Konuk takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ilk yarıda gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi tribünden takip ettti.

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