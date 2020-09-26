TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-3 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u Diouf, Onur ve Uygar Mert'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ümraniye ekibinin tek golünü ise Gökhan Süzen kaydetti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 21. dakikada Papa Diouf, 78. dakikada Onur Ergün ve 88. dakikada Uygar Mert Zeybek'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan ev sahibi takımda Gökhan Süzen, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar



21. dakikada Rosa'nın pasında sol kanatta hareketlenen Eslem'in ceza alanına girerek içeriye çevirdiği topta Diouf, takımını öne geçiren golü attı. 0-1



57. dakikada orta sahadan aldığı pasla sağ kanattan ilerleyen Zivkovic'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



59. dakikada Issah'ın pasında topu alan Levent'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Göktuğ iki hamlede kontrol etti.



64. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta kendini unutturan Gökhan Süzen'in kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1



73. dakikada Ümraniyespor ceza sahasında Alim ve Göktuğ arasındaki anlaşmazlıkta araya giren Abazaj'ın vuruşu son çizgiye inip yaptığı vuruş auta çıktı.



78. dakikada Ali Yaşar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



88. dakikada Ali Dere'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Abazaj pasını kale önündeki Uygar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3

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