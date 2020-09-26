27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 1–2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Giresunspor geriden gelerek kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile karşılaştı. Ligde geride kalan iki haftada önce Balıkesirspor maçına lisanslarını yetiştiremeyen daha sonra ise sahasında Menemenspor ile 90+5'te yediği golle berabere kalan Karadeniz ekibi deplasmanından 3 paunla dönmeyi başardı. Ev sahibi takımın golünü Burak Kapacak atarken, Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri Sadi Karaduman ve Eren Tozlu kaydetti.

Akhisarspor 2–0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

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