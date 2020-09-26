Bursaspor 1–2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Giresunspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Giresunspor karşılaştı. Ligde geride kalan iki haftada önce Balıkesirspor maçına lisanslarını yetiştiremeyen daha sonra ise sahasında Menemenspor ile 90+5'te yediği golle berabere kalan Karadeniz ekibi Bursa deplasmanından 3 paunla dönmeyi başardı. Ev sahibi takımın golünü Burak Kapacak atarken, Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri Sadi Karaduman ve Eren Tozlu kaydetti.



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