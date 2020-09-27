27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor rahat kazandı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip her iki yarıda da bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaraspor ile 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım oldukça üstün oynadığı mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini; Mehmet Akyüz (2) ve Sinan Kurt atarken ev sahibi takımın tek golünü Beykan Şimşek kaydetti.

Bandırmaspor 2-2 Samsunspor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Altay - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bandırma'da gol düellosunda kazanan çıkmadı! Bandırma'da gol düellosunda kazanan çıkmadı!
Giresunspor geriden gelerek kazandı! Giresunspor geriden gelerek kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör