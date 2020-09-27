Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Ankaraspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip her iki yarıda da bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaraspor ile Adana Demirspor Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım oldukça üstün oynadığı mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini; Mehmet Akyüz (2) ve Sinan Kurt atarken ev sahibi takımın tek golünü Beykan Şimşek kaydetti.



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