24 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Yılport Samsunspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcuda...

TFF 1.Lig'de corona virüsü şoku! 2 futbolcuda...
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.09.2020

1'inci Lig ekiplerinden 'da, maçı öncesi yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcuda corona virüsünün tespit edildiği duyuruldu.

1'inci Lig'de pazar günü oynanacak - maçı öncesi Yılport Samsunspor'da yapılan testlerde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kırmızı beyazlı oyuncular, tesislerden ayrılarak karantinaya alındı. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi bugün yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcumuzun COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın sağlık durumu iyi olup, evlerinde izolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

, 3 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle bu hafta sonu oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında bu oyuncuların forma giyemeyeceğini belirtti.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Altay ve Ümraniyespor maçlarındaki oyunun hedefleri konusunda kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Takımın tam olarak oturmadığını, eksikleri bulunduğuna işaret eden Sağlam, "İlerleyen dönemde çok daha iyi bir takım hüviyetine dönüşeceğimizin göstergesidir. Eğer sezon sonunda 'e yükselmeyi hedefliyorsak çalışmaya devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla herkesten daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk alacağız ve uzun yıllardır hayalimizi süsleyen Süper Lig'e inşallah sezon sonunda çıkmış olacağız. Bir taraftan rakiplerle mücadele ederken bir de Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Bu illete yakalanmama adına uğraşıyoruz ama maalesef buna yenik düşüyoruz. Takımların güç dengelerini Kovid-19 çok kısa süre içinde değiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu hafta da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Dolayısıyla o arkadaşlarımız da Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında olmayacak. Buna rağmen ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında almak için mücadele edeceğiz. Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti, takımla antrenmanlara başladı ama durumunu çok yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu hafta değil ama önümüzdeki hafta Akhisarspor maçında sahada olacaktır. Şampiyon olmak istiyorsak önümüze çıkan bu dezavantajları ve önümüze çıkan taşları birer birer temizleyip yolumuzu aşıp hedefimize ulaşmak zorundayız. Hiçbir olumsuzluk bizi hedefimizden geri koyamayacaktır."

Öte yandan Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sağlam yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.

Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Çalık, Erkam Reşmen ile izolasyon süreci devam eden Caner Arıcı katılmadı.

Ibra'dan Covid-19 açıklaması! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor ve Galatasaray... PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor ve Galatasaray...
TFF 1. Lig ekibi Chedjou ile anlaştı! TFF 1. Lig ekibi Chedjou ile anlaştı!
Samsun 3 puanı 3 golle aldı Samsun 3 puanı 3 golle aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör