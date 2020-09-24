Yılport Samsunspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcuda...
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcuda corona virüsünün tespit edildiği duyuruldu.
TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynanacak Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi Yılport Samsunspor'da yapılan testlerde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kırmızı beyazlı oyuncular, tesislerden ayrılarak karantinaya alındı. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi bugün yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcumuzun COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın sağlık durumu iyi olup, evlerinde izolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 3 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle bu hafta sonu oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında bu oyuncuların forma giyemeyeceğini belirtti.
Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Altay ve Ümraniyespor maçlarındaki oyunun hedefleri konusunda kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Takımın tam olarak oturmadığını, eksikleri bulunduğuna işaret eden Sağlam, "İlerleyen dönemde çok daha iyi bir takım hüviyetine dönüşeceğimizin göstergesidir. Eğer sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyorsak çalışmaya devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla herkesten daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk alacağız ve uzun yıllardır hayalimizi süsleyen Süper Lig'e inşallah sezon sonunda çıkmış olacağız. Bir taraftan rakiplerle mücadele ederken bir de Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Bu illete yakalanmama adına uğraşıyoruz ama maalesef buna yenik düşüyoruz. Takımların güç dengelerini Kovid-19 çok kısa süre içinde değiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Caner Arıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatan Sağlam, şunları kaydetti:
"Bu hafta da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Dolayısıyla o arkadaşlarımız da Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında olmayacak. Buna rağmen ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında almak için mücadele edeceğiz. Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti, takımla antrenmanlara başladı ama durumunu çok yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu hafta değil ama önümüzdeki hafta Akhisarspor maçında sahada olacaktır. Şampiyon olmak istiyorsak önümüze çıkan bu dezavantajları ve önümüze çıkan taşları birer birer temizleyip yolumuzu aşıp hedefimize ulaşmak zorundayız. Hiçbir olumsuzluk bizi hedefimizden geri koyamayacaktır."
Öte yandan Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sağlam yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.
Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Çalık, Erkam Reşmen ile izolasyon süreci devam eden Caner Arıcı katılmadı.
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