08 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay Jasmin Scuk'u transfer etti!

Altay Jasmin Scuk'u transfer etti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 'la anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 'la anlaştı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.

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