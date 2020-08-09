09 Ağustos 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay Lokman Gör ile anlaştı

Altay Lokman Gör'le anlaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Teknik direktör 'i dümene geçiren TFF 1'inci Lig ekibi , stoper Lokman Gör ile her konuda anlaştı.

Genç defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı yeni sezon öncesi Fransa ekibi Lyon'a satan siyah-beyazlılar, İldiz'in raporu doğrultusunda Lokman'ın işini bitirdi. Geçen sezon Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la sadece 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da oynadı. Öte yandan 'ın Gençlerbirliği'nde görev yapan orta saha Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edildi. İzmir ekibinin aynı takımdan Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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