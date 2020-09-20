Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak olan Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

Samsunspor ve Ümraniyesipor, pazartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

DİĞER