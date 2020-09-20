20 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Samsunspor'da corona virüsü şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

1. Lig ekiplerinden , bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nda oynayacak olan Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda 'da 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

Samsunspor ve Ümraniyesipor, pazartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

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